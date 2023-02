Banco BPM e SACE sostengono la crescita sostenbile di A.D. Compound

Banco BPM

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione di compound di materiale polipropilenico rigenerato, con un, assistito dalla. L'investimento è finalizzato a consolidare la struttura produttiva aziendale ed implementare la sostenibilità del processo di rigenerazione degli scarti e rifiuti plastici industriali e post-consumo, attraversoaggiornati alle più recenti tecnologie previste dall’del ciclo produttivo in funzione di un’ecosostenibilità sempre all’avanguardia.Il finanziamento si inquadra nell'ambito dellsulla base dei criteri ESG e di produzione evoluta con tecnologie validanti dell’Industria 4.0. Obiettivi che A.D. Compound persegue da tempo e che hanno condotto l’azienda alla pubblicazione del suo primo bilancio di sostenibilità nel 2021.da ben tre generazionicome leader europeo nella produzione e commercializzazione di compound polipropilenici riciclati per svariati impieghi industriali: arredamento, casalinghi, elettrodomestici, giardinaggio, automotive, edilizia, articoli sportivi. La produzione è concentrata negli(su un’area di ben 45.000 mq) nel moderno stabilimento di Galliate, con obiettivi progettuali di ulteriori ampliamenti. L’azienda svolge anche una, volta ad innovare le proprie famiglie di compound.italiana e può rilasciare garanzie green su progetti sostenibili come quello di A.D. Compound che rientra nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile."Questa iniziativa finanziaria in collaborazione con Banco BPM è per noi motivo di enorme soddisfazione. La consideriamo un importante attestato di fiducia per il nostro pluridecennle impegno nella valorizzazione di rifiuti e scarti industriali e di post-consumo. Abbiamo intrapreso la strada dello sviluppo sostenibile secondo i canoni dell’economia circolare ben prima del programma d’azione di Agenda 2030 e degli indirizzi dell’Unione Europea.", ha affermato, CEO di A.D. Compound, spiegando "i sostegni finanziari – come quello significativo di Banco BPM – si inseriscono in un processo di costante evoluzione, incremento e miglioramento dei nostri impianti produttivi, da sempre all’avanguardia tecnologica e studiati sulla base dei nostri know-how. L’opportunità di un loro aggiornamento rappresenta un valore aggiunto non solo per la nostra impresa ma anche per la comunità in cui operiamo e per il mondo che ci circonda",