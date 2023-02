BFF ha annunciato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie

BFF Bank

(Teleborsa) - A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 febbraio,ha annunciato che il2023, in esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 31 marzo 2022.La Banca potrà acquistare un, corrispondenti, al 10 febbraio 2023, allo 0.19% delle azioni componenti il capitale sociale, per un, da dedurre dai fondi propri.Il Programma è finalizzato a dotare la Banca della provvista di strumenti finanziari per assolvere gli obblighi previsti dai sistemi di remunerazione e incentivazione di cui alla "Policy di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo BFF" vigente, e, in particolare sia per adempiere gli obblighi di bilanciamento tra componente in strumenti finanziari e componente in denaro della remunerazione variabile da corrispondere al personale più rilevante del Gruppo che per servire il Piano di Stock Option 2016 e il Piano di Stock Option 2020 del Gruppo BFF.L'autorizzazione dell’Assemblea 2022 cesserà di avere efficacia il 30 settembre 2023, ossia alla scadenza dei diciotto mesi decorrenti dalla data della relativa delibera.Il Programma sarà coordinato da Mediobanca, intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Al 10 febbraio, la Banca detiene, direttamente o per mezzo di società controllate, complessivamente 527.045 azioni proprie, rappresentanti circa lo 0,28% delle azioni componenti il capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 9,41 euro.