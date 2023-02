BIT 2023, ENIT e Trenitalia insieme per rafforzare la crescita del turismo sostenibile

(Teleborsa) -per potenziare le esperienze di viaggio in Italia dopo laregistrata nel 2022, con oltre 1 milione di passeggeri al giorno e quasi 400 milioni di viaggi. Come emerso chiaramente dal, la Borsa Internazionale del Turismo,si conferma, i cui acquisti di prodotti Trenitalia sono aumentati nel 2022 del 25% rispetto al 2019.del 2023 confermano lequest'anno ed evidenziano la preferenza della clientela estera verso le Frecce e lAlta Velocità. Di qui l'idea di portaree, in particolare, il lancio dellaper stimolare il treno e la mobilità sostenbile.Su questi temi si sono confrontati al BIT di Milano l’Amministratore Delegato di Enite l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, nell'ambito di un dibattito sul tema “Lo sviluppo internazionale del turismo e il valore della sostenibilità". Si è parlato di un tipo die la cui promozione va stimolata favorendo unae sempre più integrata con mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.Ilsi mostra un: l’alta velocità è sempre più efficiente con ilche riduce le emissioni di circa il 20% rispetto al Frecciarossa 500; iconsumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione; ilriduce del 50% il consumo di carburante e conseguentemente le emissioni di CO2 rispetto agli attuali mezzi diesel."Quest'anno ci aspettiamo che il numero di passeggeri superi i valori registrati nel 2019. Il treno è il mezzo di trasporto ideale per i turisti che decidono di trascorrere la loro vacanza nel nostro Paese, perché è efficiente e sostenibile anche dal punto di vista economico. Particolarmente positivi i dati che arrivano dal mercato estero, che a gennaio ha fatto registrare acquisti più che raddoppiati rispetto a 4 anni fa", ha affermato, che agigunge "la collaborazione con Enit, avviata lo scorso anno con Intercity e ulteriormente rafforzata quest’anno con i Frecciarossa e i Frecciargento, per sostenere il turismo dell’isola di Ischia, si inserisce in questo percorso virtuoso"."L’omaggio e il sostegno ad Ischia che abbiamo voluto a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento di tutta Italia rappresenta simbolicamente la portata corale che Enit infonde a tutte le azioni di promozione internazionale, scegliendo partner di eccellenza per mostrare al mondo tutto il meglio della Penisola senza risparmiare sinergie ed efficienza", dichiara, sottoloneando"il viaggio in treno così diventa un patrimonio di memorie e racconti da condividere. Il percorso intrapreso con Trenitalia fortifica l’ospitalità di qualità italiana, rinnovando un posizionamento consolidato che acquista livelli sempre più alti".