Borse europee in rally, Milano inclusa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Iveco

Amplifon

Interpump

Fineco

Saipem

Nexi

Hera

ERG

Fincantieri

Luve

Ariston Holding

Carel Industries

GVS

Illimity Bank

Piaggio

CIR

(Teleborsa) -, grazie anche alla revisione al rialzo delle stime sull'economia della Commissione europea. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,84%.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,071. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.852,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,76%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,55%.Si riduce di poco lo, che si porta a +172 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,06%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,11%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,63% a 27.439 punti, mentre, al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 29.477 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,9 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,81 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,77 miliardi di azioni, rispetto ai 1,03 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,43%),(+3,87%),(+2,68%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.del FTSE MidCap,(+6,26%),(+5,83%),(+5,80%) e(+5,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.scende del 2,64%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 17,9K unità; preced. 19,7K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).