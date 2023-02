Cina, Fitch: mix energetico continuerà a diventare più green nel 2023

(Teleborsa) - Ladovrebbe crescere a un, rispetto al +3,6% segnato nel 2022, un anno che è stato ancora pesantemente influenzato dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Lo afferma un nuovo report di Fitch Ratings sul tema, secondo cui la crescita del consumo di energia è destinata a riprendersi soprattutto nel, dopo la rimozione dei controlli pandemici da dicembre 2022.Anche la domanda di energiain alcuni segmenti potrebbe aumentare con la normalizzazione delle attività della catena di approvvigionamento, ma rimangono incertezze sullo stato di salute del settore immobiliare e della domanda per l'export. Il consumo di energia industriale ha rappresentato circa i due terzi della domanda totale di energia nel 2022.Laè aumentata del 13,8% nel 2022, contribuendo per il 49,6% al mix di combustibili (9M22: 48,7%), in aumento di 2,6 punti percentuali su base annua. Il driver principale è stata l'a 87,41 GW, che ha rappresentato una crescita del 60,3% su base annua e ha rappresentato il 43,8% delle aggiunte di capacità totali e il 57,8% delle aggiunte di capacità di combustibili non fossili nel 2022 (2021: 31,2% e 42,5%, rispettivamente).Secondo Fitch, "ildella Cina dovrebbe, man mano che gli investimenti nella generazione di energia si espandono ulteriormente, alla luce delle politiche favorevoli per lo sviluppo di grandi basi di produzione di energia pulita e di un recente calo dei prezzi lungo la catena del valore solare".Gliper la generazione di energia elettrica sono saliti a 720,8 miliardi di yuan entro la fine del 2022, da 392,6 miliardi di yuan nei 9M22, in aumento del 22,8% su base annua, con investimenti in combustibili non fossili che rappresentano l'87,7% del totale. La Cina prevede di ridurre la dipendenza della capacità dai combustibili fossili di quasi il 3% a circa il 47,5% entro la fine del 2023, scendendo per la prima volta al di sotto del 50%.