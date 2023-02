Euronext, Credit Suisse alza target price con giudizio Outperform

Credit Suisse

(Teleborsa) - Dopo l'uscita dei risultati 2022 ha aumentato la stima sull'utile per azione (EPS) 2023-25 didello 0%-5% e ildel 3,5%,. La raccomandazione sul titolo è. Le nuove previsioni "riflettono ipotesi di acquisizione di entrate inferiori nel cash equity trading, compensate da previsioni di costi sottostanti inferiori a seguito della guidance dell'azienda e di maggiori obiettivi di sinergie", si legge nella ricerca.Con l'integrazione di Borsa Italiana ora ampiamente completata , gli analisti affermano che l'attenzione degli investitori è rivolta alla generazione di cassa e alle. "Consideriamo", afferma Credit Suisse, che si sofferma sull'opportunità di un deal che riguardi Euroclear.Una"offrirebbe opportunità di sinergie simili all'attuale combinazione die Clearstream, e con quell'esempio di mercato già in atto, non ci aspetteremmo che siano necessarie significative misure di tutela della concorrenza", si legge."Detto questo,, riflettendo la natura della sua base azionaria e il suo impegno per un modello Capital Markets Union UE ad accesso aperto, in contrasto con la ricerca di Euronext di un modello più integrato verticalmente", viene aggiunto.Con un, il titolo Euronext viene scambiato all'estremità inferiore del gruppo di peer statunitensi ed europei. Credit Suisse lo consideraper la crescita prevista del 15% dell'EBITDA nel 2024, con i vantaggi della piena sinergia che si combinano con la normalizzazione delle tendenze dei ricavi.