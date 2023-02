Eventi e scadenze: settimana del 13 febbraio 2023

Abitare In

Denny's

Farmacosmo

Generalfinance

Imprendiroma

Spindox

Svas Biosana

Coca Cola

Elica

Farmaè

Sabaf

Telecom Italia

Tripadvisor

Autogrill

Cisco Systems

Ediliziacrobatica

Edison R

Eviso

Gel

Gpi

Interpump

Leone Film Group

Paramount Group,

Tenaris

Dropbox,

Hyatt Hotels

Pattern

Saccheria F.Lli Franceschetti

Unicredit

Bb Biotech

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde11:00 - Attività di Governo - Anno Accademico 2022-2023 Scuola Ufficiali Carabinieri - Alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022–2023 della Scuola Ufficiali Carabinieri interverranno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e il ministro della PA, Paolo Zangrillo14:00 - Enel - Energie per la scuola - Programma lanciato da Enel per promuovere la collaborazione tra imprese e scuole. Per la crescita delle competenze professionali necessarie alla transizione energetica, favorendo un efficace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. L'evento si svolge a Roma- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei KPI consolidati relativi al quarto trimestre di esercizio 2022.- CDA: Preconsuntivo bilancioFerrari - Presentazione a Maranello della nuova Formula 1 per il Mondiale 2023Attività di Governo - Industria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso convoca il Gruppo Stellantis e le organizzazioni sindacaliFarmaè Group - Essere per diventare - Il Gruppo presenta la sua visione del futuro. L'evento si svolge a MilanoEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro GiorgettiOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 - Attività istituzionali - Presidente Sergio Mattarella - Colloqui bilaterali con la Santa Sede in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato a Palazzo BorromeoTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2022 e del Piano Industriale 2023-2025- Risultati di periodoBanca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziarioIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioRyanair e SOGAER - Conferenza Stampa - Conferenza stampa di presentazione SUMMER 2023 Ryanair. Interverranno il CEO e il Country Manager per l'Italia di Ryanair e l'Assessore Turismo Regione Autonoma della Sardegna09:30 - Digital Banking Maturity. Come stanno rispondendo le banche alla sfida della digitalizzazione - Evento, organizzato da Deloitte Digital e Monitor Deloitte per fornire un quadro del mercato e del livello di maturità digitale dei player finanziari individuando i principali trend e best practice in corso nel settore11:00 - Il ruolo INPS nelle trasformazioni sociali ed economiche per un Paese coeso, efficiente e solidale - Al Convegno, che si svolge a Roma, interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente Commissione Lavoro della Camera e il Presidente Commissione Lavoro del Senato15:30 - Osservatorio CREDEM - Università Cattolica - Incontro di presentazione dell'Osservatorio Credem - Università Cattolica per l'informazione consapevole. L'obiettivo è il miglioramento della cultura informativa su temi quali salute, sicurezza, finanza personale, sostenibilità ed educazione.18:00 - Aspenia Talk "L'Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica" - Evento organizzato da Aspen Institute Italia e CESI per discutere della situazione energetica italiana con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Giulio Tremonti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: BilancioBCE - Bollettino EconomicoAssofondipensioni - Si svolge a Roma l'Assemblea dei Fondi pensione negoziali – 20 anni di Assofondipensioni11:00 - Investimenti e Performance Economico-Finanziarie delle Utility - Sguardo al 2022-2025 - L'evento sarà l'occasione per discutere con i top manager del settore dell'andamento economico-finanziario delle Utility nel 2022 e ragionare sulle prospettive dei successivi tre anni. Interverranno, tra gli altri, i CFO di A2A, di Edison, di HERA, di Italgas, Global Head of Energy di Intesa Sanpaolo e il Direttore Generale di UtilitaliaTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio UniCredit e Bilancio Consolidato al 31.12.2022Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroBanca d'Italia e Istat: Workshop "Le trasformazioni del sistema produttivo italiano" - TRASPI: Analisi delle trasformazioni del sistema produttivo attraverso (micro)dati amministrativi - Workshop conclusivo organizzato da Banca d'Italia e Istat per valutare il potenziale di ristrutturazione e di sviluppo del sistema produttivo italiano, attraverso l'analisi di micro dati di natura amministrativa10:00 - Presentazione ricerca Smart Home Osservatorio Internet of Things PoliMi - Al convegno verranno presentati i numeri del mercato Smart Home, le novità tecnologiche, la prospettiva dei consumatori e gli impatti derivanti dai rincari del costo dell'energia, che stanno trasformando l'offerta di soluzioni per la casa smartScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio