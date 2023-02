Fisco, Gualaccini (CNEL): Minimum Tax UE riduce disuguaglianze

(Teleborsa) - Perché lacostituisca veramente un passo avanti nellaè necessario affrontare le questioni riguardanti la riallocazione dei profitti e la tassazione minima e condivisa a livello globale delle grandi imprese, al fine di assicurare risorse economiche ulteriori per i servizi essenziali della popolazione.È quanto sostiene ilnel Parere approvato dall’Assemblea nell’ultima seduta in merito alla Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio europeo del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per idi imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Secondo l’dell’Unione europea, che ha calcolato le cifre grazie all’aggiornamento dell’Ocse a Luglio 2021 sulle rendicontazioni dei Paesi (Cbcr), si suppone che lagenererà per l’Italia circa 3 miliardi di gettito in più all’anno e 71,5 miliardi per tutta l’Unione, notando che i paesi ad alto reddito saranno quelli che avranno dei vantaggi con l’applicazione della tassa minima.La Minimum Tax UE, una versione locale della(Gmte), avrà applicazione dal 2024 e prevede che le multinazionali e imprese nazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di euro dovranno versare un’aliquota minima effettiva del 15%. Sarà quindi obbligatorio pagare le tasse nei Paesi in cui effettivamente si svolgono le attività senza più la possibilità di spostare il reddito di capitale verso giurisdizioni a bassa tassazione.“Il CNEL ritiene necessario arrivare a realizzare un’Unione fiscale europea ed un bilancio comune che preveda anche l’istituzione di un Ministro del Tesoro UE, rendendo così possibile una capacità di imposizione fiscale e di redistribuzione delle risorse e quindi un approccio sovranazionale alla fiscalità con conseguente armonizzazione della tassazione delle grandi imprese almeno al livello europeo”, afferma il Presidente del CNEL,“Il via libera definitivo, della Commissione Europea con la Direttiva relativa alla Minimum Tax, che stabilisce un limite minimo del 15% per la tassazione delle multinazionali, insieme all’obbligo di versare le imposte nei Paesi in cui effettivamente svolgono le proprie attività, rappresenta l’inizio di un percorso verso una giustizia fiscale e quindi verso una riduzione delle disuguaglianze. Il CNEL accoglie con soddisfazione l’accordo UE sulla minimum tax perché rappresenta un altro passo nella direzione di un approccio sovranazionale e integrato in materia di fiscalità e nell’ottica di realizzare un’unione fiscale europea con un bilancio comune capace di imposizione fiscale e di redistribuzione delle risorse per un maggiore benessere di tutti” secondo, consigliere del CNEL e coordinatore del Comitato per l’esame degli Atti dell’Unione Europea del CNEL.