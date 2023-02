Gas, prezzi ancora in calo. Stoccaggi restano pieni

(Teleborsa) -, supportati da un flusso di buone notizie e dalle stesse ragioni che hanno portato a un calo superiore al 70% negli ultimi 6 mesi. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra oggi ribasso del 4% aalle 10.30 ora italiana. La diminuzione da inizio 2023 è superiore al 32%.Ilcontinua a frenare la domanda di riscaldamento, mentre il Vecchio Continente è stato efficace nell'importare(GNL) per compensare i flussi perduti dalla Russia.Inoltre, le scorte sono molto più alte del solito per questo periodo dell'anno. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, aggiornati all'11 febbraio, glisono pieni al 66,5%. In particolare, la Germania si attesta al 73%, l'Italia al 66% e la Francia al 54%.Tra le notizie che supportano il sentiment positivo, stamattina lahaa "basso" da "reale", un ulteriore segno che la crisi energetica europea non si è concretizzata, almeno per questo inverno. L'annuncio è dovuto "al miglioramento della situazione energetica nel nord Europa, nonché alla riduzione dei consumi durante le ore di punta", ha dichiarato Pontus de Mare, vicepresidente senior delle operazioni del sistema energetico presso l'operatore di rete svedese Svenska Kraftnat.Inoltre - secondo quanto scrive Bloomberg citando Axpo Solutions - diversisono tornati in servizio in. Anche il ritorno del reattore tedesco di Emsland prima della sua chiusura definitiva ad aprile, insieme a un'unità in Slovacchia, rappresenta un "beneficio" per il mercato energetico europeo.