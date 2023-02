Generalfinance, Intesa: risultati leggermente inferiori alle aspettative

Generalfinance

Intesa Sanpaolo

Generalfinance

(Teleborsa) - Idel quarto trimestre e dell'intero 2022 comunicati da, società quotata su su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, sono stati "" e la capital base è stata "più debole del previsto", ma "il". Lo affermano gli analisti diin una nota di commento al bilancio 2022 Nel quarto trimestre, Generalfinance ha riportato undi 2,5 milioni di euro, leggermente al di sotto delle aspettative di 2,7 milioni di euro, per un ROTE annualizzato del 18,3%. Rettificato per gli elementi non ricorrenti relativi ai costi dell'IPO (1,2 milioni di euro al netto delle imposte), l'utile netto è stato di 12,1 milioni di euro nell'intero anno, il 6% al di sotto dell'obiettivo aziendale e sostanzialmente in linea con le aspettative."Il 4Q22 è stato caratterizzato da unarispetto ai trimestri precedenti", evidenziano gli analisti, aggiungendo che nel quarto trimestre il costo del rischio è salito a 18pb, superiore ai 10pb attesi.il titoloin apertura di seduta: si attesta a 7,2 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,207 e successiva a 7,227. Supporto a 7,187.