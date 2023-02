Gigafactory 3SUN (Enel), project financing da UniCredit con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -, società di Enel Green Power, ha firmatocon, supportato dalla garanzia green di SACE, per ampliare la più grande fabbrica di pannelli solari italiana, a Catania. La capacità produttiva della fabbrica, come svelato la scorsa settimana , è destinata ad aumentare di 15 volte dagli attuali 200 MW a 3 GW l'anno entro luglio 2024.3SUN e UniCredit, che ha agito in qualità di Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator e Bookrunner, hanno firmato il contratto di project financing per un, suddiviso tra 475 milioni di euro di senior term loan e 85 milioni di euro di VAT loan. Il senior term loan beneficia per l’80% della Garanzia Green di SACE."Con la firma di questo project financing a lungo termine abbiamo raggiunto un altro importante traguardo per la Gigafactory, confermando la solidità e l'attrattività dell'iniziativa", ha commentato, AD di Enel, aggiungendo che "con questo progetto, anche finanziariamente, di un modello industriale sostenibile che potrà essere replicato per altre fabbriche di questa tipologia da sviluppare nei prossimi anni anche in altri paesi"."Siamo lieti di aver contribuito in modo decisivo al successo di questa operazione, che consentirà al nostro paese di disporre di un impianto di produzione ad alta tecnologia di dimensioni tali da contribuire a- ha detto, CEO di UniCredit - Nel 2022 UniCredit ha generato 11,4 miliardi di euro di nuovi prestiti green e legati alla sostenibilità"."Siamo orgogliosi di continuare a supportare il gruppo Enel, questa volta in Italia, e siamo lieti di farlo insieme a UniCredit per l’ampliamento della più grande fabbrica di pannelli solari italiana - ha affermato, AD di SACE - Una iniziativa strategica che contribuirà alla riduzione della dipendenza energetica del nostro paese, sviluppando la produzione domestica in un settore a elevata tecnologia e aumentando l’occupazione sul territorio siciliano".