Imprese e formazione, ENEL presenta "Energie per la scuola"

(Teleborsa) -ed essere assunti nelle aziende della filiera elettrica subito dopo la conclusione del loro percorso di studi: è questo l’obiettivo diprogramma formativo coordinato dache promuove la collaborazione trae, favorendo un efficace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Il programma - caratterizzato da un- è stato presentato oggi a Roma nel corso di un evento a cui hanno partecipato:Dopo un primo avvio sperimentale nel 2022 che ha interessato 11 istituti, 8 aziende e creato le condizioni per l’assunzione di 100 ragazzi, Energie per la scuola quest’anno - spiega la nota -e fornire una formazione in linea con le necessità della transizione energetica, anche in vista delle opportunità offerte dal Pnrr”, dichiara, Direttore di Enel Italia, “Energie per la scuola rappresenta una straordinaria occasione di crescita per il Paese a più livelli: per i giovani, a cui è garantita la possibilità di accedere al mondo del lavoro con un una qualifica spendibile; per le scuole, in grado di migliorare la propria offerta formativa rendendola al passo con le richieste del mercato; infine, per le stesse aziende della filiera elettrica, che, attraverso il programma, possono avvalersi di personale specializzato al fine di realizzare progetti a beneficio di tutti”.“Energie per la scuola” si rivolge agli allievi dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali, consentendo loro di acquisire le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere i lavori maggiormente richiesti dalle aziende della filiera elettrica ed essere così assunti nelle imprese fornitrici di Enel subito dopo aver conseguito il diploma. Questo ulteriore progetto formativo coordinato da Enel - conclude la nota - "si aggiunge ad altre iniziative già avviate, come ad esempio Energie per crescere, lanciato nel 2022 in collaborazione con Elis per formare in due anni 5500 operatori delle nuove reti, a cui hanno partecipato già