Kape Technologies, offerta da 1,5 miliardi per delisting

(Teleborsa) - Il maggior azionista di, che si occupa di privacy e sicurezza digitale, punta al. Unikmind Holdings, che possiede circa il 55% della società, ha comunicato che lanceràper acquistare l'intera società a 3,44 dollari per azione (circa 285 pence), in una transazione che la valuta circa 1,51 miliardi di dollari."L'ultimo decennio ha visto la rapida crescita dei servizi digitali con l'espansione dell'e-commerce - ha commentato il proprietario di Unikmind,- Con il nostro sostegno in qualità di azionista di maggioranza, Kape si è trasformata, grazie a diverse acquisizioni strategiche, in un vero leader globale nel settore della privacy e della sicurezza digitale"."Dopo aver valutato i pro e i contro di una quotazione pubblica nell'ambito delle attualie della, nonché delle nuove vie di crescita, siamo fermamente convinti che il prossimo capitolo del viaggio aziendale di Kape debba avvenire in ambito privato", ha aggiunto.Dopo l'annuncio, spicca il volo, che si attesta a 2,91 sterline, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,924 e successiva a quota 2,975. Supporto a 2,873.