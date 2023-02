NextChem si aggiudica studio di fattibilità per decarbonizzazione impianto

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che la sua controllatasi èper un impianto di cattura dell'anidride carbonica e di produzione di metanolo sostenibile presso l'impianto waste-to-energy (energia da rifiuti) di ETA a Manfredonia, in Puglia. Ad aggiudicare lo studio è stato, gestore di fondi da 13 miliardi di euro, con investimenti orientati alla sostenibilità e numerosi asset a livello globale, tra cui impianti waste-to-energy."Quest'aggiudicazione pone le basi per la realizzazione di, rafforzando il ruolo del gruppo Maire Tecnimont quale abilitatore della decarbonizzazione dell'industria e della transizione energetica - ha commentato, AD di Maire Tecnimont e di NextChem - Siamo orgogliosi di iniziare a supportare Foresight Group nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'impianto ETA di Manfredonia".NextChem deve, con il progetto che mira a valorizzare circa 200 mila tonnellate all'anno di anidride carbonica, attualmente emessa in atmosfera, combinandola con l'idrogeno verde per la produzione di carburante sostenibile.Al completamento dello studio di fattibilità, alla conclusione del processo autorizzativo e alla successiva decisione finale di investimento,sarebbe eseguita dal gruppo Maire Tecnimont.