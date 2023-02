OSAI, Eiffel Investment Group sale al 5,48%

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha superato lapari al 5% del capitale sociale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori.L'asset manager francese detiene 883.400 azioni ordinarie, pari alsociale, a seguito dell'esercizio di 133.400 Warrant per un controvalore di 266.800 euro.Eiffel Investment Group risulta ora ildopo la presidente Mirella Ferrero, che ha il 51,18%. Il mercato ha in mano il 43,34%.