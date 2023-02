Regionali Lazio-Lombardia, crolla l'affluenza: alle 23 di ieri aveva votato meno del 30%

(Teleborsa) -in forte calo per ledi. In base ai dati diffusi dal, alle ore 23 in 1.880 sui 1.882 comuni al voto per le regionali l'era del 29,48% (era stata del 70,8% alle precedenti omologhe del 2018 quando però si votò in una sola giornata. In Lombardia (1.499 comuni su 1.504) l'affluenza è del 31,67% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,83%). Nel Lazio (376 comuni su 378) è del 26,20% (66,35%).di nuovo aperti dalle ore 7. I cittadini potranno votare fino alle ore 15 del pomeriggio. Subito dopo avranno inizio le operazioni di riscontro dei votanti e quindi loSono chiamati al voto più di dodici milioni di cittadini. Nel Lazio si sfideranno(centrosinistra e Terzo Polo),(centrodestra),(M5s e altre liste di sinistra),(Unione popolare) e(Partito Comunista Italiano). Il consiglio regionale del Lazio è composto da 50 consiglieri più il presidente della Regione. In Lombardia corrono per la carica di governatore l'uscente Attilio Fontana (centrodestra),(centrosinistra e M5s),(Terzo Polo) e(Unione Popolare). Il consiglio regionale è composto da 80 consiglieri compreso il presidente della Regione.