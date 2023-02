Rete Unica verso lo sprint finale: attesa proposta CDP

TIM

(Teleborsa) - Accelera nuovamente il, mentre il tempo stringe in vista del, che dovrà esaminare la proposta arrivata dal, oggi unica sul tavolo del CdA. Il Gopverno sta dunque lavorato per mettwere a punto unache potrebbe esserea quella avanzata dal fondo americano KKR.Se l'offerta di CDP dovesse essere concorrente a quella di KKR tutto finirà sul tavolo del CdA di TIM, convocato per il 24 febbraio per decidere sull'offerta del Fondi americano che scade il 28 febbraio. A quel punto prevarrà l'offerta più conveniente dal punto di vista del 0rezzo e del piano industriale.Se lasi fa largo la: l'offerta divarrà solo per le, quelle dove c'è concorrenza e profittabilità, mentrerileverà lesu cui sta lavorando anche Open Fiber, di cui è azionista al 60% insieme a KKR e Maquarie.Il piano già presentato dal fondo Kkr il 1° febbraio scorso prevede invece di far evolvere la: dal controllo privato al pubblico, passando per il mercato azionario. Il fondo americano infatti entrerebbe inizialmente con il 51%, lasciando al MEF e TIM il restante 49% per completare il piano di ammodernamento della rete (le sole aree nere ovviamente). Al termine del Piano, gli americani consegnerebbero l'infrastruttura al mercato tramite una IPO ed al MEF.Fra i desiderata delle parti in gioco c'è anche quella delche di recente ha fatto uscire dal CdA Arnaud de Puyfontaine proprio per aver campo libero in assemblea di esprimere liberamente il proprio gradimento verso la proposta scelta dal CdA. L'opposizione del socio francese ha sempre riguardato la valutazione dell'asset o la governance. Il primo aspetto aveva fatto naufragare il memorandum firmato a fine primavera da CDP, TIM, Open Fiber, Kkr lato Fibercop e Macquarie lato Open Fiber.