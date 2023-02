San Valentino a casa per 8 italiani su 10: spopola il food delivery

(Teleborsa) - Questo sarà unvissuto nella sua pienezza, ma, magari avvantaggiandosi della sempre più poplare. E' quanto emerge da un, la piattaforma di food delivery italiana qotata in Borsa e focalizzata sui comuni medio piccoli, che ha coinvolto un campione di 55.000 persone, analizzando le abitudini di acquisto in prossimità della ricorrenza più romantica dell’anno.A sorpresa, preferendo vivere insieme al partner – in presenza o in video chiamata – il calore della propria casa e una cenetta a lume di candela. Di questi,, il 21% cucinerà, mentre il restante 10% ritirerà in take-away.Si prevede una, mentre il cibo che raccoglie le preferenze maggiori è ilseguito dallae da primi e secondi piatti, che registrano la terza posizione a pari merito con il 19%. Ma quale è, invece, il dessert più amato dagli innamorati? Fra gli immancabili dolci, la scelta è ricaduta su, seguito daPassando alle preferenze sui regali, fra cioccolatini e gioielli, trovano spazio, come sempre, i fiori che saranno ricevuti dal 55% delle persone, che nel 40% dei casi dovrà aprire la porta al corriere di turno.la ricorrenza di, concedendosirispetto a un 25% che, invece, preferirà uscire con gli amici. Sul podio tra i cibi più ordinatia pari merito tra le preferenze (28%), senza disdegnareanche loro in coppia in seconda posizione (17%).