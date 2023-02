San Valentino, Confesercenti-SWG: festa in ripresa, spesa media 71 euro a persona (+35% rispetto al 2019)

(Teleborsa) - Festa degli innamorati in ripresa. Domani, in occasione di, saranno poco più di dieci milioni gli italiani che celebreranno con il proprio partner. E tra regali, cene romantiche, fiori e altri omaggi spenderanno circa, un budget in netto recupero rispetto agli anni precedenti e superiore del +35% anche a quello del 2019, ultimo anno prima della pandemia. A stimarlo è, sulla base di un sondaggio condotto da SWG su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.Complessivamente, a celebrare il San Valentino quest’anno sarà il 28% della popolazione, una quota in ascesa rispetto al 24% dello scorso anno. Ma c’è anche un ulteriore 14% che è ancora indeciso se celebrare la festa degli innamorati, e che potrebbe optare per una cena o un. Del 58% che non partecipa a San Valentino, il 43% lo fa perché non è solito festeggiare la ricorrenza, mentre il 15% perché single.Il dato medio di 71 euro nasconde, però, una forte polarizzazione. Il 18% si terrà sotto i 30 euro di spesa, mentre il 34% vuole ‘investire’ tra i 30 ed i 50 euro, il 22% arriverà fino a 100 euro mentre il 18% sceglierà doni dai 100 euro fino ad oltre i 200. Tra gli innamorati, laè la celebrazione più gettonata, scelta dal 59%. Di questi, il 62% opterà per una serata romantica al ristorante, mente il 38% preparerà una cena speciale tra le mura di casa.Resta forte, però, anche la tradizione dell’. A regalare fiori acquistati presso un negozio o mercatino specializzato sarà il 23%. I fiori più richiesti, quest’anno, saranno tulipani, gerbere, anemoni, ranuncoli e orchidee. Senza dimenticare la classica ‘rosa rossa’, che rimane la regina di San Valentino anche se quest’anno, spiega il Presidente di Assofioristi Ignazio Ferrante, “soffre l’aumento di prezzo dovuto al caro energia”. Un nuovo problema cui si aggiunge la vecchia questione dell’abusivismo: il 6% di chi festeggia comprerà fiori dove capita, finendo spesso ad acquistare - anche inconsapevolmente - da venditori abusivi. Per contrastarli, spiega Ferrante, “serve attenzione da parte dei consumatori, ma sarebbe necessario maggiore controllo da parte delle autorità, nel rispetto del lavoro delle imprese oneste”.Ma la festa di San Valentino non si esaurisce in cene e fiori. Saranno molti gli italiani che sceglieranno, in alternativa o in aggiunta, altri tipi di dono. Il 26% si orienterà su un prodotto di, mentre il 22% terrà viva la tradizione dei. Il 19% opterà invece per uno un accessorio di gioielleria, mentre il 10% un prodotto o accessorio moda, il 5% regalerà un servizio o prodotto di cosmetica o benessere, e un ulteriore 17% un altro tipo di regalo. Un 6%, invece, sceglierà un viaggio insieme al partner.