SIMEST, Salzano: "Partner del Made in Italy nel mondo: con nuovo Piano strumenti più efficaci"

(Teleborsa) - "Con il Piano Strategico 2023-2025, SIMEST continua a rafforzare la propria operatività a sostegno della competitività internazionale delle imprese italiane. Il Piano ha messo a punto strumenti ancora più efficaci e mira a consolidare il ruolo chiave di SIMEST quale partner del Made in Italy nel mondo. Crescita sostenibile, innovazione, impatto sul territorio saranno i driver dello sviluppo che intendiamo perseguire per permettere alle nostre imprese di affermarsi nel mondo. Obiettivi condivisi con Cassa Depositi e Prestiti e che attueremo in collaborazione con tutti gli attori del Sistema Paese, a partire dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". È quanto ha affermato ilin occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025 "Impatto d'impresa. Sì, un patto per la crescita". "Durante la fase emergenziale SIMEST ha supportato, dal 2020 al 2022, più di 16mila imprese con oltre 15 miliardi di euro in 150 paesi. È chiaro che ci siamo trovati in una situazione di grave difficoltà per le nostre imprese e questa boccata di ossigeno importante ha consentito alle nostre imprese di essere resilienti sui mercati internazionali. Adesso entriamo in una fase di maggiore strutturazione delle nostre imprese ma anche di maggiore consolidamento. In questo modo SIMEST si propone di aiutare le soprattutto le piccole e medie imprese anche con attività consulenziali, cercando di accompagnarle all'estero sia entrando nel proprio capitale ma anche facendo conoscere con attenzione con profondità i mercati internazionali. Per le nostre piccole e medie imprese non è facile essere presenti all'estero soprattutto in un momento in cui la geopolitica è entrata così prepotentemente nelle decisioni industriali delle nostre imprese. Avere al proprio fianco una realtà istituzionale come SIMEST sicuramente aiuterà le nostre imprese ad essere presenti, ad essere molto più forti nei mercati internazionali".