Tokyo chiude in ribasso, continua focus su gruppo Adani

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in una giornata priva di dati macroeconomici e di spunti significativi. Gli investitori si preparano però a una settimana di dati cruciali, incluso l'indice deiche determinerà il percorso futuro della Federal Reserve. Gli operatori stanno anche tenendo d'occhio glidopo che il Pentagono ha abbattuto un quarto oggetto non identificato in otto giorni sopra gli Stati Uniti e il Canada.Il, le cui controllate hanno perso più di 100 miliardi di dollari di capitalizzazione dal 24 gennaio, punterà ora a unadal 15% al 20% almeno per il prossimo anno finanziario, in calo rispetto all'obiettivo originale del 40%, secondo quanto riportato da Bloomberg citando persone che hanno familiarità con la questione.Ilincontrerà ilNirmala Sitharaman il 15 febbraio, secondo Reuters. Il consiglio dell'autorità di regolamentazione del mercato indiano dovrebbe informare il ministro sulle "misure di sorveglianza" che ha adottato durante il crollo delle quotazioni del gruppo Adani.Questa mattina,ha affermato di aver riportato una crescita economica del 2022 al 3,6%, rispetto al 3,8% previsto in precedenza. La città stato ha ribadito la sua previsione di crescita per quest'anno tra lo 0,5% e il 2,5%.Si muove in ribasso, con ilche termina la seduta con un -0,88%, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che mette a segno un +0,75%.In frazionale calo(-0,55%); sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,69%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,53%; sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,22%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,67%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,5%, mentre il rendimento per ilè pari 2,9%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.448,5 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%).