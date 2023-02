Turismo: impatto eocnomico stimato 77 miliardi, tornano turisti dall'estero

(Teleborsa) -protagonistra della ripresa post Covid nel 2022, anno controverso e diofficile, ma anche migliore delle previsioni. Il buon andamento del settore sarà trainato da un ritorno in massa della clientela internazionale dopo le restrizioni di due anni di pandemia. E' quanto emerge dalle, presentate nelòa giornata di, la Borsa internazionale del Turismo, che si svolge al MICO di Milano.Dalle ricerche condotte si evince un quadro diin Italia che ha prodotto undi euro, grazie alle spese sostenute da oltre 770 milioni di turisti, tra pernotti in strutture ricettive e alloggi in abitazioni private (seconde case, residenze di amici e parenti, appartamenti e camere in affitto). Rispetto al 2021,per lee delper la spesa.Secondo le stime, l'Italila andrà a conquistare altre quote di mercato. Il 2023 infatti si preannuncia innanzitutto come, dopo una crescita del 60% registrata nel 2022. Secondo l’indagine Enit,afferma di avere intenzione di venire in Italia nel 2023 e, se così fosse, si registrerebbe unrispetto al dato dell’La platea dei turisti dovrebbe essere composta per, per ile per il 12,3% e 12,2% da svizzeri e austriaci, mentre il Regno Unito si fermerebbe al 10%. Fra quelli che hanno già visoitato il Belpaese quello che resta impresso nella memoria ènel 43% dei casi (specialità alimentari, abbigliamento, esperienze di viaggio e cosi via), lenel 38,9% dei casi ed ilper il 32,8% dei turisti."Enit ha grandi progetti in cantiere per rendere l’industria del turismo una filiera rodata, sinergica e competitiva. Infatti stiamo aprendo a nuove frontiere come l’India, gli Emirati e il Kazakistan e stiamo attivando campagne nazionali e internazionali per mantenere vivo l’interesse verso l’Italia. Segno che l’Italia viaggia unita e solidale", afferma Ivana Jelinic Ceo Enit.vi sono illa prima opzione è scelta negli ultimi anni dal 61,5% degli austriaci, dagli svizzeri (46,8%) e dai tedeschi (41,8%), mentre le città d’arte sono prese d'assalto da spagnoli (73%), francesi (57,4%) e statunitensi (44,4%).il 16% degli ospiti Usa spende oltre 5mila euro e un altro 18% tra 2 e 5mila euro. Buona anche la capacità di spesa die polacchi, mentre chi spende meno proviene dalla Francia e dall'Austria. Nel complesso poco più di un terzo di coloro che hanno viaggiato in Italia negli ultimi anni ha speso tra 500 e 1.500 euro, dato che se sommato a chi ha speso fra 1.500 e 2mila euro si arriva oltre il 60%. Laper viaggio si aggira attorno aiLe imprese che puntano su servizi di qualità sono premiate da una: la ricerca di Isnart rileva che quasisul luogo di vacanza e 1 su 10 lo fa per alloggiare nella struttura di fiducia. La pandemia ha generato nuove modalità di trascorrere i soggiorni fuori casa e, grazie allo smartworking, 1 turista su 10 dichiara di aver coniugato lavoro e vacanza, con un probabile impatto in termini di allungamento del periodo di soggiorno.ed agisce su due fronti dello share of mind: consultato dagli indecisi, ma anche da chi ha le idee chiare su dove andare e vuole organizzare personalmente ogni particolare del viaggio. Nel 2022 le informazioni on line influenzano il 55% dei turisti (13,5% nel 2008), le offerte di portali e siti web il 41,8%, le recensioni on line il 13,3% e il tam tam dei i social network l’11,7% dei visitatori.