Ulisse Biomed, accordo di distribuzione con ELITech per due test

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un, avente durata pari a due anni, per icon, società integrata di diagnostica in vitro che serve ospedali e laboratori diagnostici in oltre 100 paesi attraverso un'organizzazione di vendita diretta e tramite partner di distribuzione terzi.I prodotti oggetto dell'accordo sonoper la rilevazione e genotipizzazione deldella gamma HPV Selfy basati sulla tecnologia proprietaria brevettata Sagitta.L'accordo permetterà a Ulisse Biomed - si legge in una nota - di "e di fornire i prodotti a una gamma più ampia di clienti e garantirà a quest'ultimi accesso ad un capillare servizio di supporto e assistenza".