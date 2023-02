Zurich Italia riorganizza la rete distributiva di agenti e punta sulla qualità

(Teleborsa) -e riconfermainsieme alla rete agenziale. Lo scorso 7 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma è stato presentato aglidi Zurich il, un accordo tra la compagnia e i suoi agenti che si propone di rafforzare la solidità della relazione e lo sviluppo del business intermediato.Il Patto è fondato su otto pilastri e si propone, fra le altre cose, dsidi tutta la rete in favore di une di una generaledei processi. Il Pattro introduce anche un nuovo modello didelle competenze e sinergie tra canali di vendita.Durante la convention è stato anche presentato ilcon un approccio tailor made eper garantire un servizio d’eccellenza alle agenzie e ai loro clienti:(per le nuove agenzie). I percorsi saranno gestiti da, altamente specializzati che affiancheranno la rete utilizzando un modello in grado di valorizzare presenza sul territorio e supporti digitali.In questo contestoesclusivamente alla figura degli, i migliori collaboratori di agenzia individuati tra le oltre 4000 risorse già presenti sul territorio cheal segmento retail (famiglie e Piccole Imprese)."La riorganizzazione risponde all’esigenza di offrire un servizio di eccellenza ai nostri distributori e ai loro clienti. Semplicità, velocità e competenza dovranno sempre più rappresentare i tre pilastri distintivi della distribuzione Zurich in Italia. Grazie al Patto per la crescita, vogliamo ulteriormente rafforzare il rapporto con i nostri agenti che sempre di più potranno diventare un punto di riferimento per i nostri oltre 2 milioni di clienti in Italia", ha dichiarato, Head of Agency Distribution.La convention è stata l’occasione per approfondire ie lanciare la. Al centro della Convention anche i temi legati alla sostenibilità, da sempre prioritari per il Gruppo, oltre alle sinergie del canale Agenti con la realtà di Zurich Bank.