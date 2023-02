ASPI, Piergiorgio Peluso nuovo CFO dal 1° marzo

(Teleborsa) -assumerà la carica didi Autostrade per l’Italia a decorrere dal 1° marzo prossimo. Lo rende noto la società in una nota in cui spiega che la nomina è stata decisa "nell'ambito di una revisione organizzativa volta ad ulteriormenterafforzare, mediante l’accorpamento di più Direzioni, le attività nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione".Peluso vanta un’esperienza pluriennale come CFO maturata anche in primari gruppi quotati ed è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia riunitosi in data odierna, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine.