Automotive, tavolo al Mimit con Stellantis e sindacati. Urso: salvaguardare produzione in Italia

Stellantis

(Teleborsa) - Questa mattina altavolo di confrontoper la verifica del piano industriale "" dicoordinato dal ministro. Il ministro ha garantito la continuità con quanto fatto dal Governo precedente e ha ribadito la scelta di sostenere la. Urso in particolare ha sottolineato che su quest'ultimo punto l'esecutivo però continuerà la battaglia in sede europea, dossier sul quale il precedente governo si era arreso. Per quanto riguarda invece il finanziamento a sostegno del settore, per il periodo 2022-2024 è già programmata la spesa di 2,4 miliardi di euro mentre restano 6 miliardi da spendere entro il 2030.Il confronto tra Governo, Stellantis e sindacati è "importante" e "significativo" per "verificare gli, gli investimenti, la riconversione industriale, i nuovi prodotti, anche fronte delle importanti risorse che lo Stato ha messo in campo, anche con gli incentivi alla domanda, con l'obiettivo di mantenere e rafforzare ladi questo settore così fondamentale dell'industria italiana e, quindi, i livelli occupazionale di tutta ladell'automotive", ha dichiarato il ministro. "Siamo in campo e lo abbiamo ribadito anche in Europa - ha aggiunto - per ottenere condizioni migliori e accompagnare lacon il fine di raggiungere gli obiettivi di rispetto ambientale che tutti noi ci siamo proposti, ma mantenendo produzione e occupazione nel nostro Paese"., senior vice president Corporate Affairs di Stellantis Italia, secondo quanto riferito dai sindacati, ha confermato gli impegni dell'azienda in termini di investimenti eper l'Italia che rimane un "pilastro fondamentale" del Piano Dare Forward che prevede 30 miliardi previsti al 2025 a livello globale per, con 4 nuove piattaforme, e software. Per il 2023, sugli "stop and go" degli impianti legati alla fornitura dei, Mele ha dichiarato che la situazione al momento "rimane incerta", anche per l'Italia. Mele ha ribadito che l'obiettivo di Stellantis "è rendere accessibile a tutti la mobilità elettrica" e per farlo sarà "necessario abbattere i costi". Fondamentale anche pensare a "" per lo sviluppo della mobilità elettrica che vede l'Italia in controtendenza rispetto ai principali mercati europei.Fra gli stabilimenti, Mele ha citatodove è stato confermato che dal 2024 saranno prodotti 4 nuovi modelli elettrificati per diversi brand.invece sarà lo stabilimento di riferimento per il segmento premium, oltre alla produzione di Maserati Grecale Folgore.proseguirà con la produzione Alfa Romeo Tonale e Panda. Aci sarà la produzione di Maserati Quattroporte e Gran Cabrio e 500 elettrica e di frizioni per le auto elettriche. Confermato il ruolo di hub dell'economia circolare.Per il segretario generale della Uilm,, il confronto Governo-Stellantis-sindacati non ha chiarito come si affronta il processo di. "Oggi ci sono stati rappresentati quali sono i modelli e gli eventuali investimenti, ma non c'è stato nessun chiarimento su come voglio affrontare la transizione: con quali stabilimenti, quali forze organiche, la componentistica e le produzione. Se non si affrontano questi temi rischiamo di avere una prospettiva che non è quella che a noi interessa".Per, coordinatore automotive per la, Stellantis non ha portato "nessun elemento di novità" rispetto a quanto annunciato su garanzie degli stabilimenti e delle attività in Italia. "Per tornare ad essere uno dei primi Paesi produttori in Europa occorrono nuovi modelli e nuovi volumi per saturare la- ha aggiunto - quindi tornare a produrre quasi 2 milioni di veicoli, a fronte dei poco più di 460mila prodotti nel 2022" Secondo il sindacalista "il fondo sull'automotive deve essere utilizzato prioritariamente per rilanciare lae insieme con le risorse delper investire sulle. Gli incentivi non bastano a far ripartire il settore. Ci sono priorità, a partire dall'aumento del salario dei lavoratori". "L'incontro di oggi - ha concluso - deve aprire un confronto tra azienda, sindacati e Governo per arrivare a un accordo condiviso su tre punti: produzione, occupazione e salario".Un primo incontro "positivo" per il segretario nazionale della Fim-Cisl,che ha evidenziato l'importanza delle conferme in merito allo stabilimento di Melfi. "Abbiamo chiesto un impegno al gruppo per l'indotto. Ci aspettiamo che anche il Governo dia una risposta in tal senso, dato che il comprensorio di Melfi è particolarmente delicato perché costruito intorno alla fabbrica". Uliano ha fatto sapere che sono arrivate conferme anche sull'investimento nelladi. "Importanti anche le conferme su Mirafiori ed economia circolare. È stato annunciato che lo stabilimento di Cassino, che è il più in sofferenza per quanto riguarda i volumi, sarà quello che rappresenterà il futuro dei Suv premium. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi ci siano delle nuove assegnazioni".