Azionario europeo, BofA: investitori più ottimisti ma rally non continuerà

Bank of America

(Teleborsa) - Inon si aspettano più una recessione a livello globale, ma il, a causa dell'ulteriore inasprimento da parte delle banche centrali e dell'inflazione che rimane alta e persistente. È quanto emerge dal consueto sondaggio mensile diIldei gestori di fondi europei pensa chenei prossimi dodici mesi, in calo rispetto al 51% del mese scorso e al picco del 77% di novembre. Il 55% prevede una recessione in Europa, in calo rispetto al 75% del mese scorso e al 95% di ottobre. Mentre ildegli investitori pensa ancora che la(in calo rispetto al 70% del mese scorso), una quota crescente del 33% prevede che la crescita sarà resiliente grazie ai risparmi e agli ordini inevasi (rispetto al 16%).Tuttavia, ilsull'Europa o sugli Stati Uniti, con quasi nessuno che si aspetta che la crescita migliori nelle regioni. In contemporanea, le speranze della Cina continuano a crescere, con un 78% che si aspetta un'economia cinese più forte nei prossimi dodici mesi. Ciò detto, la quota che vede un rimbalzo della Cina come tema macro dominante rimane ferma al 20%. Un netto 83% degli investitori prevede unnei prossimi dodici mesi, ancora vicino al record del 90% di dicembre.Il 63% degli investitori vedecome ildelle azioni europee, seguito dalla riapertura della Cina, al 16%.Il 53% vede un, con un ulteriore inasprimento delle banche centrali in risposta all'inflazione resiliente vista come la causa più probabile di una correzione del 47%, seguita dal declassamento degli utili, al 35%. Gli investitori rimangono, con il 55% che vede un rialzo per le azioni europee nei prossimi dodici mesi, anche se questo è in calo rispetto al 70% del mese scorso.Il 39% degli investitori prevede un(rispetto al 34% del mese scorso), mentre il 31% pensa che i ciclici possano salire ulteriormente (rispetto al 27%). La percentuale di chi vede le azioni di alta qualità sovraperformare le azioni di bassa qualità nel prossimo anno è aumentata dal 59% del mese scorso al 71%. Lesono diventate l'overweight più popolare, superando le, mentre ihanno registrato il miglioramento maggiore nel posizionamento degli investitori nell'ultimo mese.