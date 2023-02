CNH Industrial tra aziende Top 1% nel Sustainability Yearbook 2023 di S&P

CNH Industrial

(Teleborsa) -, società leader nel settore dei macchinari e dei servizi, è stata, The Sustainability Yearbook 2023, con il Top Score di 87 punti su 100 tra le aziende del settore Machinery and Electrical Equipment.Con questo punteggio, CNH Industrial si posiziona nellatra le oltre 7.800 aziende valutate nel Corporate Sustainability Assessment di S&P Global."Siamodi essere stati confermati Top Performer nel Sustainability Yearbook 2023 di S&P Global - ha dichiarato il- La sostenibilità è una delle nostre priorità strategiche e questo risultato dimostra la nostra capacità di creare una crescita sostenibile attraverso iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG)"."La nostra volontà è dinelle nostre strutture, nei nostri prodotti e nei nostri processi, per creare valore per la nostra azienda, i nostri clienti, i nostri stakeholder e la società in generale", ha aggiunto.