Farmacosmo, ricavi 2022 pro-forma salgono a 76 milioni di euro (+31%)

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso il 2022 conpari a oltre 63 milioni di euro, in crescita di circa il 10% rispetto al 2021. La crescita è guidata dal(il portale farmacosmo.it) che, nell'anno, registra un incremento di oltre il 30% con un deciso miglioramento di tutti i KPI gestionali.di gruppo si attestano a circa 76 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto ai 58 milioni di euro registrati dalla sola Farmacosmo nel 2021 e quelli consolidati pro-quota si attestano a circa 65,2 milioni di euro. I ricavi pro-forma, oltre a Farmacosmo,: Vin.Ci S.r.l. (ProfueriaWeb.it), acquistata il 29 settembre 2022; Farmacia De Leo S.r.l. (che includono i ricavi del portale phàrmasi.it e la farmacia fisica di Messina), acquisita l'11 novembre 2022; Innovation Pharma (che includono le due farmacie fisiche del Nord), acquisita il 20 dicembre 2022."Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti in soli nove mesi dalla quotazione - ha commentato l'- Gli obiettivi strategici che ci eravamo prefissati in fase di quotazione per il 2022 sono stati raggiunti ed abbiamo"."Le(acquisto del portale ProfumeriaWeb, Pharmàsì, Baucosmesi e delle prime tre farmacie fisiche), che si sono chiuse negli ultimi mesi, unitamente a tutte le iniziative messe in piedi, manifesteranno pienamente i loro benefici nel corso del 2023 - ha aggiunto - Come promesso in fase di IPO, stiamo: ampliamento della rete farmacie fisiche a insegna Farmacosmo, ingresso nel settore beauty anche sul segmento luxury, ampliamento dell’offerta in ambito pet care, sviluppo del Q-commerce e ingresso nel business della sanità digitale".