FNM, Intesa: migliore visibilità su dividendi dopo elezioni regionali

(Teleborsa) - Laalla guida dipotrebbe portare buone notizie per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata, controllata con una una quota del 57,6% proprio da Regione Lombardia.Secondo gli analisti di, nonostante l'inaspettata decisione dello scorso anno di votare contro il, "la conferma delle stesse forze politiche al governo della Regione Lombardia(del dividendo, ndr) a partire da quest'anno, vista la solidità patrimoniale della società e i robusti risultati attesi (utile netto in aumento del 60% su base annua)".Viene ipotizzato un dividendo FY22 di 0,023 euro per azione, corrispondente a un dividend yield del 5,1%. "Riteniamo che il titolo potrebbe beneficiare di unnel caso in cui FNM inizi a distribuire un dividendo", si legge in una nota.Discreta oggi la performance di, che si attesta a 0,456 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,4563 e successiva a 0,4568. Supporto a 0,4558.