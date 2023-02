Gismondi 1754, ordini per 2 milioni a gennaio nel canale wholesale

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha, grazie alla partecipazione alla fiera di VicenzaOro (il più grande Salone europeo dedicato all'Oreficeria e alla Gioielleria). Il deal è, in parte, collegato al contratto di franchising con la famiglia Al Mana e alla costituzione della "Gismondi Jewellery Qatar", avvenuta a dicembre 2022 e comunicata a gennaio 2023 I nuovi ordini a VicenzaOro, se da un lato favoriscono l'espansione all'(in quanto l'accordo di franchising siglato comprende anche Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman e Emirati Arabi Uniti e rappresenta un punto di svolta per l'espansione nell'area G.C.C.), dall'altro aumenteranno la presenza Gismondi 1754 nel, con l'acquisizione di nuovi concessionari (due in Germania, tre in Italia), che si andranno ad affiancare ai concessionari europei e italiani già aperti nel 2022."Siamo molto soddisfatti dei risultati di gennaio e di VicenzaOro che, di anno in anno dall'inizio della nostra partecipazione, riserva sempre attenzioni particolari per i nostri gioielli dai concessionari europei e mediorientali, maggiormente rappresentati in questa fiera - ha commentato il- L'avvio della Gismondi Jewellery Qatar indubbiamente ha dato un abbrivio importante agli ordini nel Middle East, così come notiamo il sempre più crescente interesse dall’Italia e dalla Germania, i mercati europei per noi più strategici e in ulteriore fase di sviluppo".La società segnala anche che, per la prima volta nell'esperienza di Gismondi 1754 a VicenzaOro, alcuni ordini hanno compreso anche cosiddetti, tipicamente preziosi unici dal valore commerciale molto elevato che solitamente vengono acquistati direttamente dalla clientela privata nei negozi monomarca del brand.