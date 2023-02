Ita e Aeroitalia si dividono la continuità territoriale da Alghero

(Teleborsa) -hanno presentato le rispettive offerte per la continuità territoriale. L’apertura delle buste della gara per l’affidamento delle due rotte è avvenuta nella sede dell’assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari.AeroItalia si sarebbe aggiudicata la rotta per Roma Fiumicino, mentre Ita opererebbe quella con Milano Linate.La continuità territoriale da e per Alghero è valida dal 17 febbraio al 28 ottobre 2023. Rispetto alla base d’asta di 3.198.550,94 euro netti per la Alghero-Roma, Aeroitalia ha offerto un ribasso del 10%, pari a 2.878.695,85 euro netti. Per la Alghero-Milano Linate, rispetto alla base d’asta di 2.008.102,05 euro netti, Ita ha offerto un ribasso dello 0,15% (2.005.089,90 netti).Per l’assegnazione delle rotte, bisogna attendere la scadenza dei termini per le eventuali offerte di gestione del servizio senza esclusiva e senza compensazione, scadenza prevista alla fine della giornata del 15 febbraio.