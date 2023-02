L'indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo (+0,56%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

listino milanese

Seco

Sesa

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Eems

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per il, che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 167.723, in recupero dello 0,56%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 858 senza sensibili variazioni.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,57%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo del 2,04%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,93%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,50%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.