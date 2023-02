Mercati asiatici contrastati, nominato il nuovo governatore della BoJ

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, nonostante l'ottima seduta di Wall Street, con gli investitori che mostrano cautela prima della diffusione dei, che condizioneranno le prossime scelte della Federal Reserve. Sul fronte macroeconomico, l'economia giapponese ha registrato una crescita inferiore alle attese nel 4° trimestre del 2022, mentre è stata rivista al rialzo la produzione delle fabbriche giapponesi di dicembre 2022.Intanto, il governo giapponese hacome prossimo. Si prevede che Ueda manterrà invariata la politica monetaria, in particolare i tassi di interesse estremamente bassi della banca centrale, nel breve termine, il che dovrebbe continuare a fornire un ambiente accomodante per le azioni giapponesi.Il colosso giapponeseha registrato un calo dell'87,5% nell'utile operativo del terzo trimestre (anche molto inferiore a una stima di consenso) e ha tagliato per la seconda volta la stima degli utili per l'intero anno.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,64%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Sale(+0,28%).In lieve ribasso(-0,22%); leggermente positivo(+0,53%). In denaro(+0,83%); consolida i livelli della vigilia(+0,19%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,23%.Il rendimento dell'scambia 0,5%, mentre il rendimento per ilè pari 2,9%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.448,5 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%).