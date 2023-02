Nucera, contesto di mercato "non ideale" per quotazione

Thyssenkrupp

De Nora

(Teleborsa) -, joint venture tra il colosso tedesco(66%) e la società italiana(34%). "Potremmo avviare il processo di IPO di Nucera in qualunque momento ma", ha detto il CFO di Thyssenkrupp, Klaus Keysberg, presentando i risultati del primo trimestre dell'aziend a, secondo quanto riportato da Reuters. Ipotizzata nel primo trimestre del 2022, la quotazione era stata prima rimandata a causa del conflitto in Ucraina e poi a giugno 2022 per il. L'azienda ha comunque lavorato attivamente all'IPO per tutto il 2022, come mostrano i costi che ha già imputato a bilancio.