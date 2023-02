PA, CDP: nel 2022 sostenuti oltre 3.100 enti

(Teleborsa) -didedicato alper lacon oltreIl nuovo modello - spiega la nota - è strettamente legato a una delle novità del Piano Strategico diche ha introdotto nella valutazione degli investimenti una terza dimensione oltre al binomio rischio–rendimento: quella dell’impatto non solo economico, ma anche sociale e ambientale.Un’evoluzione importante che coinvolge tutto il business e che ha portato all’individuazione di unLaun settore chiave per lo sviluppo del Paese e dei territori. Attualmente il portafoglio include oltre 81 miliardi di euro di finanziamenti concessi nel corso degli anni; solamente nel 2022 CDP ha sostenuto oltre 3.100 enti con 5,5 miliardi.Per ogni progetto finanziato,n relazione ad ambiti e settori specifici di intervento attraverso un processo automatizzato. Questo permetterà di valutare al meglio l’efficacia degli investimenti e di avere una fotografia delle attività virtuose per i territori in termini d’impatto (per esempio miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei servizi pubblici essenziali per le comunità locali).Si tratta di un’evoluzione del modello di finanziamento esistente:Nel corso dell'evento, inoltre, al fine di incentivare sempre più gli investimenti che rispondono a obiettivi di sviluppo sostenibile, CDP ha presentato il nuovo “Prestito green” rivolto agli enti pubblici. È un prodotto con tassi di interesse più favorevoli, realizzato grazie alla provvista della Banca Europea per gli Investimenti. L’obiettivo del nuovo prodotto - conclude la nota - è quello di sostenere gli investimenti degli