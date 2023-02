Pagamenti, Cribis: a dicembre i pagatori puntuali sono il 40,7% del totale

(Teleborsa) - Nell’ultimo trimestre del 2022 si assiste ad un, seppur lieve, peggioramento congiunturale – ovvero rispetto al trimestre precedente – delladeidelle imprese italiane. Secondol’incidenza dei pagamenti puntuali sul totale si attesta al 40,4%, in lieve calo rispetto al terzo trimestre del 2022 (40,7%) ma in recupero sul 2020 (35,7%). Il trend dell’ultimo trimestre evidenzia il primo peggioramento congiunturale della puntualità dei pagamenti, che dal Q1 2020 si era mostrata in crescita ad ogni rilevazione trimestrale.L’incidenza dei pagamenti in grave ritardo (oltre i 30 giorni dalla scadenza) si mantiene stabile a quota 9,1%, confermandosi significativamente migliore del 2020 (12,8%). È quanto emerge dallo Studio Pagamenti aggiornato al 31 dicembre 2022 e realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information. Il confronto tendenziale, mostra nell’ultimo trimestre del 2022 undella qualità dei pagamenti sia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che rispetto al primo trimestre del 2019, pre-covid. I pagamenti puntuali crescono infatti dirispetto al quarto trimestre del 2021 e di 57 bpsrispetto al 2019.Quanto alledellecoinvolte dallo studio, leconfermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 41,9%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10%) rispetto alla media, in linea con il trimestre precedente.Dall’analisi sulleilrisulta l’area più affidabile con il 47,7% di pagamenti regolari, mentre le imprese delmostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 27,5%, con un marcato peggioramento rispetto al trimestre precedente (28,1% di pagamenti puntuali). Bene Lombardia, Emilia Romagna e il Veneto, le regioni con la maggiore quota di pagamenti regolari (50,3% la prima e 47,9% le altre), mentre la Sicilia e la Calabria occupano l’ultima posizione del ranking regionale del pagamento puntuale con una quota pari al 23,4% per la prima e 23,6% per la seconda.più puntuali sono i(52,5%) in peggioramento rispetto al Q3 2022 (53,5%), mentre nelal dettaglio troviamo la concentrazione più bassa con solo il 30,8% delle imprese, dato in linea col trimestre precedente. Nel dettaglio le aziende prime classificate appartengono ai comparti gomma e materiale plastico, servizi finanziari e broker, carta, nonostante mesi difficili per il reperimento di materiali utili alla produzione. I peggiori sono invece legati al food e ai relativi servizi e al comparto governativo.“Il 2022 ha rappresentato una ripresa di tutti i settori dopo la crisi pandemica, anche per quei comparti che erano stati più impattati. Il tema della cassa risulterà cruciale per le imprese italiane nel 2023 che sarà l’anno chiave per valutare l’effettiva stabilità dell’economia reale del nostro Paese considerati anche gli eventi macroeconomici a cui stiamo assistendo – come l’inflazione e l’aumento del prezzo delle materie prime – che rappresentano ancora sfide cruciali per le nostre imprese“– sottolinea il CEO di CRIBIS,I dati relativi ai settori piùmostrano che gli operatori in questi ambiti hanno complessivamente tenuto fede ai loro impegni, addirittura i tempi di pagamento nei settori dell’Acciaio, delle Industrie della Carta, con una percentuale di transazioni puntuali superiore al 45%, risultano migliori della media italiana (40,4%). Questo potrebbe risultare, dal momento che, come sappiamo, il 2022 è stato caratterizzato da una dinamica dei prezzi dell’energia in forte crescita. Le performance che risultano, invece, sotto media sono la GD/DO, Ristorazione e Industria alimentare e un peggioramento seppur lieve dei pagamenti alla scadenza di. Tuttavia le imprese dei settori energivori, complice una buona domanda di prodotti finiti, in un contesto di carenza di, preferiscono assorbire gli aumenti dei costi – in parte compensati da crescita dei loro listini e quindi dei ricavi – piuttosto che sospendere o rallentare la produzione.