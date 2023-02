Patto stabilità, Corte dei Conti valuta positivamente progetto riforma

(Teleborsa) -della Commissione europea difacendo leva sui Trattati e lasciando in vigore i parametri di rifermento delle finanze pubbliche, seppur adeguatamente modificati. Una opzione che - afferma lain audizione oggi sulla modifica della governance europea presso l'Aula della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati - "pur pagando il prezzo diche potranno condizionare anche nel futuro l’applicazione pratica della framework, nel complessoal disegno progettuale ildi cui vi è oggi bisogno" edper modificare la normativa primaria.Per la Corte dei Contidi riforma del Patto di Stabilità europeo, in quanto "a ben vedere essi restano gli stessi del trattato di Maastricht: stabilità finanziaria e crescita economica inclusiva viste come facce di una stessa medaglia".Tuttavia, per la magistratura contabile, "le indispensabilidevonoalla realizzazione di maggiorie di un contesto privo di squilibri macroeconomici e contrassegnato da finanze pubbliche prudenti".La proposta - si sottolinea - merita di essere ": ladi revisione delle norme; lae dunque la semplificazione; il grado die il ruolo delle istituzioni europee; la presenza/assenza diper una migliore qualità della spesa pubblica (in particolare maggiori investimenti); il; l’attenzione all’insieme deglie non soltanto a quelli riguardanti le finanze pubbliche; e infine, ma non ultimo, il complesso dellee per l’ordinamento contabile nazionale"."Ldella Corte sugli orientamenti per la riforma della governance economica dell’Unione europea è", in quanto l'attuale proposta "riflette adeguatamente, pur se in un quadro di necessaria sintesi e di contemperazione di esigenze diverse, molte delle proposte avanzate negli ultimi anni per superare le numerose insufficienze delle regole vigenti".Il- sottolinea la Corte -e "va oggi superato non tanto per la sua scarsa flessibilità, quanto piuttosto per ildel quadro regolatorio: cambiamenti climatici, crisi energetica, mutamenti geopolitici, capacità della funzione anticiclica della politica monetaria"."Degli orientamenti per la riforma,da un lato, la scelta di concentrare direttamente lae, dall’altro, lomacroeconomici e di bilancio, di riforma e di investimento e, quindi,in un unico piano a medio termine", affermano i giudici contabili, aggiungendo che "l’secondo cui un Paese con un debito pubblico molto alto è portatore di maggiori rischi di instabilità e presenta più impegnative sfide di aggiustamento. Dovrebbe viceversa pretendere che l’analisi di sostenibilità del debito si effettui valorizzando appropriatamente tutti gli aspetti che vanno considerati".Affrontando il tema dell'impostazione delle, la Corte ricorda che "la presente è unache dovrebbe spingere ad. E ciò, perché si è presenza, in molti contesti economici avanzati, di un costo del debito inferiore al tasso di crescita dell’economia (costo fiscale negativo), con la conseguenza di una “naturale” pressione alla riduzione del rapporto debito/Pil". Ne emerge che "la(clima, energia, infrastrutture, ecc)"