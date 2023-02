PIL, Bonomi: vero problema 2023 rallentamento investimenti

(Teleborsa) - "Lo ha detto il presidente di Confindustria,durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. "Siamo un Paese - ha spiegato Bonomi - dove si paga più tasse su lavoro che sulle"Abbiamo avuto due rimbalzi importanti nel 2021 e nel 2022.se non possiamo permetterci di non investire"."Si racconta che i salari sono bassi ovunque, nell'industria italiana non sono bassi". Secondo Bonomi, "nella pubblica amministrazione e nei servizi si concentra il problema". E guardando al "salario minimo di 9 euro l'ora, tutti i contratti collettivi dell'industria - ha assicurato - sono superiori a questa cifra"."Premesso che dal punto di vista statutario è impossibile, il presidente di Confindustria ha un mandato unico.Poco dopo è arrivata la pandemia, ho affrontato lo shock delle materie prime, lo shock energetico, la guerra russo-ucraina, la più grande siccità degli ultimi 70 anni. Diciamo che essendo a Roma farei come Cincinnato, il mio servizio l'ho dato e ritorno a fare l'imprenditore".