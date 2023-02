ReeVo avvia internazionalizzazione con nuova controllata in Spagna

ReeVo

(Teleborsa) -, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, hadi ReeVo Cloud & Cyber Security S.L.U., società a responsabilità limitata di diritto spagnolo. La società spagnola avrà il proprio headquarter e data center in Alcobendas Madrid e alla guida operativa - con il ruolo di country manager e componente del consiglio di amministrazione - è stato nominato, ex presidente diIberica. I team tecnici e commerciali sono già stati costituiti.L'operazione rientra nele la scelta di puntare sul mercato spagnolo è frutto di un'attenta analisi e valutazione del contesto socio-economico e culturale della Spagna, un paese che, come l'Italia, ha un tessuto imprenditoriale caratterizzato dalla forte presenza di PMI, con un livello di maturità del mercato dei servizi Cloud e Cybersecurity"Siamo molto orgogliosi di comunicare questa importante operazione - hanno commentato, rispettivamente presidente e AD - L'apertura di questa società è il primo passo del processo di internazionalizzazione intrapreso. La squadra spagnola capitanata da Restelli, un manager d'eccezione con una forte esperienza, è pronta a salpare nel mercato spagnolo, che dalle nostre analisi è molto affine a quello italiano, e dovebeneficiando, anche in questo paese, del pacchetto di investimenti e riforme previsti nel PNRR".