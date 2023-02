Regionali, Lazio e Lombardia al centrodestra: Rocca e Fontana oltre il 50%

(Teleborsa) -sfondano la quota del 50% nel Lazio e in Lombardia decretando la vittoria del centrodestra a queste Regionali. Anche se, con appena il 40% degli elettori che si è recato alle urne, la vera vittoria è quella dell'astensionismo.Inha votato ilma il record assoluto è neldove solo ilsi è presentato ai seggi. Punta massima a Roma con il 33,11%, dato sconfortante se si pensa che alle precedenti regionali del 2018 nella Capitale andò alle urne il 63,11%. Già alle ultime Comunali si lanciò l'allarme astensionismo, ma allora, nell'ottobre 2021, andò a votare il 48,54% e al secondo turno il 40,68%.Nel centrodestra, in entrambe le regioni, i singoli partiti di maggioranza incassano complessivamente un buon risultato. Latiene inanche se non è più il primo partito della Regione. Ora la prima forza politica nella regione èche mantiene le posizioni con il 26% , senza sfondare però la linea conquistata a settembre. Mentrepur avendo dimezzato i voti, passando dal 14% del 2018 all'8% di ora, tutto sommato tiene se si pensa che alle ultime politiche aveva preso il 6,8% e che l'aver perso un 'pezzo' del calibro di Letizia Moratti avrebbe potuto costare una sonora sconfitta.Analogo il risultato elettorale neldove i partiti della maggioranza riescono a rubare al Pd la guida della Regione che aveva visto Nicola Zingaretti confermato per due mandati.incassa oltre il 34% confermandosi primo partito e superando il risultato delle politiche quando aveva preso il 31,44%. Iltutto sommato resiste ottenendo quel 21% che è in linea con il 21,25% del 2018 e migliora rispetto al 18,32% delle ultime politiche. Crolla ilcon Donatella Bianchi, la giornalista Rai scelta da Giuseppe Conte per competere con Alessio D'Amato, che si ferma al 12%. Complessivamente i pentastellati passano dal 27% di 5 anni fa a poco più del 9%."La vittoria è nettissima ed è merito di tutti noi. A cominciare da Meloni che mi ha scelto – affermain un'intervista a Il Messaggero –. La cooperazione istituzionale tra Governo e Regione è una carta fondamentale per la crescita del Lazio. Non sprecheremo questa grande opportunità. Nella mia attività professionale, da manager della sanità a guida della Croce Rossa italiana e internazionale, ho sempre scelto le persone sulla base delle loro competenze. Non saremo affatto una Regione politicamente arroccata. Abbiamo un Giubileo che è dietro l'angolo. Quello del 2025. Vanno messi subito in piena funzionalità tutti i Pronto Soccorso. E chiederò uno sforzo straordinario a tutte le aziende dei trasporti per la massima efficienza nella mobilità di chi arriva per questo grande evento. Sto già pensando alla squadra della Giunta che sarà di assoluta eccellenza. Non mi lascerò imporre alcun nome. Ma il clima nella coalizione è ottimo e non c'è aria di imposizioni. Non so se prenderò l'interim della sanità, non l'ho ancora deciso. Ma certamente, per la mia esperienza nel campo, seguirò molto da vicino questa materia che è quella cruciale. In essa si gioca molto del necessario riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e del recupero di dignità per le persone che vivono nel Lazio. La mia prima delibera sarà infatti sui tempi di attesa nei Pronto Soccorso".Si è trattato "di una vittoria di squadra" – dichiaraa il Messaggero –. I lombardi hanno compreso la nostra capacità di affrontare momenti difficili e complicati. In questi anni nella coalizione siamo stati d'accordo su tutto. Nessun partito ha imposto le sue idee e continueremo così. Io continuerò a governare come ho fatto nell'ultimo mandato. La Lega aveva il predominio assoluto in Consiglio regionale ma non l'ha mai fatto pesare come un modo per prevaricare gli altri. Abbiamo sempre amministrato in assoluta condivisione. Alla fine tutti abbiamo sempre assunto le decisioni che non venivano dal partito più forte, ma erano le migliori per il popolo lombardo. E sono convinto che fin che io sarò governatore seguiremo questo metodo".