Revisione regole bilancio UE, Bankitalia: passo nella giusta direzione

(Teleborsa) - Le proposte della Commissione europea per ladellesono "". Lo ha affermato, Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, durante un'audizione alla Commissione Bilancio sul tema. L'economista ha ricordato che "regole di bilancio ben disegnate sono comunque necessarie", soprattutto nell'ambito di un'unione monetaria, e che, al di là delle regole, "". "Anche, e soprattutto, per il nostro paese la sua riduzione resta prioritaria", ha sottolineato.Nicoletti Altimari ha sostenuto che "quando uno shock sfavorevole colpisce l'economia, un temporaneo peggioramento del saldo di bilancio e il ricorso al debito pubblico possono essere necessari", ma ha evidenziato che "lea stabilizzare l'attività economica o a determinare livelli più elevati di crescita nel lungo termine, e quindi dannosi".Secondo il funzionario di Bankitalia, "unconsente di prevedere le poche eccezioni necessarie in caso di eventi avversi fuori dal controllo delle autorità di politica economica, senza mettere in discussione l'ancoraggio nel medio termine delle aspettative di famiglie, imprese e investitori finanziari e mantenendo fermi i presidi contro un’eccessiva accumulazione di debito".È stato ricordato che ilsulla riforma delle regole di bilancio europee è ampio e articolato, e le proposte si posizionano su un continuum che va da aggiustamenti limitati a revisioni complete, con la maggior parte che si colloca su una posizione intermedia.Nicoletti Altimari ha sostenuto che la proposta della Commissione rappresenta un passo in avanti perché "(fine tuning) della politica di bilancio, mira a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale, a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo (e quindi credibilità) dei percorsi di aggiustamento di ciascun paese".