Spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini in attesa dell'inflazione USA

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Gli investitori si muovono comunque con cautela, in quanto aspettano la diffusione - nel pomeriggio - del, che fornirà ulteriori indizi sulle prospettive politiche della Federal Reserve.Sul, la Zona Euro si conferma in crescita nel 4° trimestre del 2022, giungono indicazioni contrastanti dai prezzi all'ingrosso in Germania, mentre diminuiscono - contro attese per un aumento - i disoccupati richiedenti un sussidio del Regno Unito.In una seduta priva di grandi spunti per Piazza Affari,di, dopo l'upgrade dia Buy, e di, dopo l'upgrade dia Buy.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Lieve aumento dell', che sale a 1.862 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dell'1,48%.Sulla parità lo, che rimane a quota +172 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,02%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%, eavanza dello 0,48%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,39%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.791 punti. Guadagni frazionali per il(+0,24%); come pure, in moderato rialzo il(+0,44%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,66%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,45%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,38%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,11%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+4,08%),(+2,97%),(+2,68%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,38%. Tentenna, che cede l'1,31%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 17,9K unità; preced. -3,2 unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).