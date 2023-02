thyssenkrupp, profitti 1° trim in calo per diminuzione prezzi acciaio

thyssenkrupp

(Teleborsa) - Il colosso tedescoha registratopiatte a 9 miliardi di euro neldell'anno fiscale 2022/2023, mentre l'è stata di 9,2 miliardi di euro, in discesa rispetto ai 10,4 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Con 254 milioni di euro, anche l'è stato inferiore al livello dell'anno precedente di 378 milioni di euro.L'azienda ha spiegato che ciò è stato in gran parte dovuto all'e alladella divisione Materials Services. Sulla base dei dati del 1° trimestre, thyssenkrupp ha confermato le sue previsioni per l'anno fiscale 2022/2023."Nonostante il perdurare del contesto incerto, i risultati del primo trimestre sono solidi - ha commentato il- Grazie alle nostre misure di ristrutturazione e performance, le nostre aziende sono ora moltoe adattarsi alle diverse opportunità"."Allo stesso tempo, c'è- ha aggiunto - In questa fase, non diminuiamo i nostri sforzi per migliorare le prestazioni e la produttività e rimaniamo determinati nel perseguire la trasformazione di thyssenkrupp in un gruppo di società tecnologiche ad alte prestazioni ampiamente indipendenti".