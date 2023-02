Trieste Airport in crescita sul traffico internazionale

(Teleborsa) -nell'orario estivo 2023.Da Ronchi dei Legionari, dove già si decolla per Roma, Bari, Palermo, Londra, Francoforte, si volerà anche verso Napoli, Cagliari, Belgrado, Malta, Barcellona, Valencia, Tel Aviv, Tirana, e Dublino.La presentazione della programmazione estiva è avvenuta alla Bit di Milano, dove è stato sottolineato come l’hub friulano opera ormai come piattaforma intermodale integrata tra aereo, treno, bus, auto e bicicletta, e il suo bacino d'utenza si estende a Slovenia e Austria.Secondo le stime, l'incidenza del traffico internazionale si attesterà quest’anno oltre il 40% ed è destinato a salire al 60% entro il 2027. Nel frattempo, cresce anche il mercato dei charter crocieristici, che nel 2023 registrerà un traffico superiore del 20% rispetto al 2019.