Agcom, rinnovato protocollo di collaborazione con Art per utilizzo ConciliaWeb

(Teleborsa) - L'e l'hanno rinnovato, per la durata di due anni, il protocollo di collaborazione per la definizione e messa in esercizio, da parte di ART dello strumento di conciliazione telematica già utilizzato con successo da anni per la risoluzione delle controversie nelle materie di competenza di Agcom attraverso gli ADR (Alternative Dispute Resolution)."ART inizierà a breve ad esercitare le sue funzioni per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori e utenti – ha dichiarato il–. ART, anche avvalendosi della consolidata esperienza AGCOM in materia, adeguerà gli strumenti a sua disposizione per la tutela dei diritti degli utenti, garantendo al contempo un drastico abbattimento dei tempi e dei costi dei contenziosi".Il, ricordando che il ConciliaWeb si è affermato come una delle best practice del rapporto tra cittadini e PA, ha auspicato una sempre maggiore e migliore sinergia con l'ART.Ilsi articolerà attraverso lo scambio di elementi e di esperienze applicative utili a definire criteri, condizioni, termini e modalità di esperimento di procedure di risoluzione non giurisdizionale delle controversie da istituire presso l'ART nei settori di sua competenza, individuando le soluzioni tecniche adeguate, ivi compreso il riuso della piattaforma "ConciliaWeb".Le competenti strutture dell'AGCOM assicurano, inoltre, la formazione e l'affiancamento degli omologhi Uffici dell'ART nella fase di prima attuazione delle citate procedure da parte di quest'ultima.