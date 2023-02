Anima brilla in odor di M&A. Assist da analisti

Anima Holding,

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,34%, proseguendo il rally della prima parte della mattina, all'indomani del collocamento accelerato del 7,2% da parte di Mediobanca per conto di FSI Holding A fare da assist alle azioni contribuisce anche la promozione giunta dagli analisti diche hannoda "neutral" ad "accumulate" edi 4,3 euro.Secondo gli analisti di Banca Akros la mossa di FSI riapre "le speculazioni sull'M&A ben prima di quanto aspettassimo". Inoltre "potrebbe essere una scommessa di un rimpasto del sistema bancario italiano con la creazione di un gruppo più grande che potrebbe controllare Anima alla fine del percorso".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,366 Euro e primo supporto individuato a 4,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,572.