Autogrill, ricavi 2022 decollano con traffico aereo in tutte le geografie

Autogrill

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con un volume dia cambi costanti (+59,7% a cambi correnti) rispetto ai 2.596,8 milioni del 2021. Su questo livello, i ricavi rappresentano, escludendo le cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti.Si registra unper 165,1 milioni, dovuto principalmente allarispetto al Dollaro statunitense.Ladei ricavi (a parità di perimetro e cambi) fa segnare uncon il contributo di tutte le regioni e di tutti i canali in cui il Gruppo opera.L'andamenrto del fatturato è stato principalmente guidato dalin tutte le aree geografiche principali del Gruppo e dall’attivazione delle leve commerciali appropriate per far fronte all’attuale contesto inflazionisticoper circa, con una: rinnovi per circa 2,2 miliardi, che includono il rinnovo dei contratti negli aeroporti di Fort Mayers, Miami, Honolulu e Arlanda; nuovi contratti vinti per circa 1,3 miliardi, che includono i contratti vinti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Salt Lake City, Bangalore e Doha.