Bankitalia contro aumento costi conti correnti dopo benefici da aumento tassi

(Teleborsa) - Osservando che gli elevati livelli di inflazione raggiunti negli ultimi mesi stanno inducendo alcune banche ad aumentare il costo dei conti correnti a carico dei clienti, proponendo loro modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, laha invitato le banche "a, considerato che l'aumento dei tassi di interesse ufficiali" da parte della BCE "può avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti, potenzialmente in grado di compensare l'aumento dei costi indotto dall'inflazione".Bankitalia evidenzia che questa fase di normalizzazione della politica monetaria segue un lungo periodo di tassi di interesse straordinariamente bassi o negativi che avevano già spinto alcune banche ad azzerare la remunerazione dei depositi in conto corrente e ad aumentarne gli oneri a carico dei clienti. "Con l'aumento dei tassi di interesse oggi in corso, tali intermediari sono stati- si legge in una nota di via Nazionale - Alcune banche stanno procedendo in tale direzione".L'obiettivo principale di questa tipologia comunicazioni è "assicurare che le variazioni contrattuali siano sempredegli impegni originariamente assunti dall'intermediario e dal cliente"."Resta fermo che, in un'economia di mercato, la fissazione delle condizioni economiche dei beni e servizi offerti rappresenta un elemento centrale delle libere scelte imprenditoriali - continua la nota - In ogni caso, in presenza di modifiche unilaterali, laentro la data di entrata in vigore delle nuove condizioni, valutando anche offerte più convenienti di altre banche".