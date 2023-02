Borse aspettano la BCE. Future USA deboli con nuovi timori su tassi

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Intanto dai derivati statunitensi arrivano segnali negativi sulle scommesse di una Fed più aggressiva dopo il dato dell’ inflazione statunitense che a gennaio ha rallentato meno delle attese. Gli investitori guardano anche alle indicazioni che arriveranno sulladall'al dibattito sul Rapporto annuale della Banca centrale europea.Sul fronte societario, voladopo l' ingresso di FSI nel capitale e premiata dagli analisti. Nel principale paniere, svettain attesa di sviluppi sul dossier rete e dopo i risultati di bilancio ed il piano 2023-25 Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.836,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,73%.Lopeggiora, toccando i +173 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,12%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.777 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,08%) sulla scia dei buoni risultati del brand del lusso Kering . Bene inoltre(+1,76%),(+1,62%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,85% dopo che Timone Fiduciaria ha ceduto lo 0,9% in mano ai pattisti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31% dopo che Snam ha definito "prive di fondamento" le ipotesi di una possibile azione in relazione alla quota Italgas detenuta.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%.Tra i(+4,20%),(+2,69%),(+2,68%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.Tra ledi maggior peso:05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 13,3%; preced. 14,6%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,3%; preced. 10,5%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,8%).